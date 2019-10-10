ثنائية السومة تعبر بـ"نسور قاسيون" جزر المالديف (فيديو)

تغلب المنتخب السوري، على نظيره المالديفي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الشباب بستاد راشد آل مكتوم في دبي، ضمن المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر.

وسجل هدفي "نسور قاسيون"، المهاجم عمر السومة في الدقيقتين 26 و60، فيما سجل علي أشفاق هدف جزر المالديف الوحيد في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

إقرأ المزيد

ولعب المنتخب السوري بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 66 بعد طرد لاعبه أحد الصالح.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب السوري رصيده إلى 6 نقاط ليتشارك الصدارة مع المنتخب الصيني الذي حقق فوزا كاسحا في وقت سابق اليوم على غوام بسباعية بيضاء، فيما توقف رصيد المالديف عند 3 نقاط.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور المقبل بتصفيات كأس العالم 2022.

المصدر: وكالات