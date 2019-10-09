أهداف مباراة ألمانيا والأرجنتين (فيديو)
Globallookpress Bernd Thissen
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mijh
تجري حاليا مباراة ودية بين منتخبي ألمانيا والأرجنتين على أرضية ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في مدينة دورتموند الألمانية.
وسجل سيرغي جنابري الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 15 من عمر اللقاء.
Serge Gnabry goal Germany vs Argentina 1-0 #GERARGpic.twitter.com/ond4dRXEuW— #UCL (@ZWODDE_) October 9, 2019
وعزز كاي هافيرتز النتيجة للمانشافت بهدف ثان في الدقيقة 22.
Germany 2-0 Argentina🔥😍— SuperGoalsTV (@SuperGoalsTV1) October 9, 2019
Argentina defence!!!😷
Via: our main account @goalstv3
#GERARG
pic.twitter.com/Nb9rgMGLfP
المصدر: RT
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)