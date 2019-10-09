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أهداف مباراة ألمانيا والأرجنتين (فيديو)

الرياضة

أهداف مباراة ألمانيا والأرجنتين (فيديو)
Globallookpress Bernd Thissen
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تجري حاليا مباراة ودية بين منتخبي ألمانيا والأرجنتين على أرضية ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في مدينة دورتموند الألمانية.

وسجل سيرغي جنابري الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 15 من عمر اللقاء.

وعزز كاي هافيرتز النتيجة للمانشافت بهدف ثان في الدقيقة 22.

المصدر: RT

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