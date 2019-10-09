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نفي رسمي سعودي لأنباء تحدثت عن فصل أحد العاملين تغذية "تقنية الفيديو" لشحن هاتفه

الرياضة

نفي رسمي سعودي لأنباء تحدثت عن فصل أحد العاملين تغذية
Reuters
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أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانا رسميا، رد فيه على ما تم تداوله في وسائل الإعلام، بشأن فصل تقنية حكم الفيديو المساعد، خلال مباراة الفتح والنصر بالدوري السعودي الممتاز.

ونفى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما تم تداوله إعلاميا بخصوص هذا الأمر، وتمنى من وسائل الإعلام التواصل عبر النافذة الإعلامية المخصصة لتلقي الاستفسارات والأسئلة في الموقع الرسمي للاتحاد لتقديم المواد الإعلامية الصحيحة.

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وجاء رد الاتحاد السعودي بعد تداول العديد من التقارير الصحفية لأنباء عن أن أحد العاملين في ملعب المباراة قام بفصل أسلاك تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، لشحن هاتفه، وذلك خلال مباراة الفتح والنصر ضمن الجولة الثانية في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، دون علمه بفصل الكهرباء عن الأجهزة المشغلة للتقنية.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز النصر بهدف دون رد.

المصدر: وكالات

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