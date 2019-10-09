آل الشيخ يعد بمكافأة ضخمة للهلال في حال تحقيق لقب دوري الأبطال

وعد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، لاعبي الهلال بمكافأة قدرها 200 ألف ريال لكل لاعب في حال تتويجهم بلقب دوري أبطال آسيا.

كان تركي آل الشيخ قد عبر عن رغبته الكبيرة في حضور نهائي دوري أبطال آسيا حال وصول الهلال، وذلك في تغريدة على "تويتر" قال فيها: "أنا بستجيب للجماهير وبحضر إن شاء الله.. إذا سمح لي رئيس الهلال".

ورد فهد بن نافل رئيس الهلال على تغريدة آل الشيخ بقوله:"الله يحييك، الهلال في انتظارك".

ان شالله نروح سوا وناخذ الكاس ومني مكافاءه ٢٠٠ الف لكل لاعب لو جابوه 🔥🇸🇦🙏🏻❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) ٨ أكتوبر ٢٠١٩

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بدوره استجاب آل الشيخ لدعوة رئيس الهلال، بوعده بمكافأة 200 ألف ريال لكل لاعب في حال فوزهم باللقب الآسيوي، قائلا:" إن شاء الله نروح سوا ونأخذ الكأس .. ومني مكافأة 200 ألف ريال لكل لاعب لو جابوه"

ويلاقي الهلال نظيره السد القطري، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، يوم 22 أكتوبر الجاري، علما أنه فاز ذهابا بالدوحة بنتيجة 4-1.

المصدر: "تويتر"