 
مباشر
عاجل
فرنسا وبريطانيا ستدعوان إلى جلسة في مجلس الأمن لبحث الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعاقب الاتحاد المصري للعبة

الرياضة

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعاقب الاتحاد المصري للعبة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/migu

وقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، عقوبة مالية على الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب إخفاء الديون المالية المتراكمة على ناديي الزمالك والمصري لصالح بعض لاعبي الفريقين السابقين.

إقرأ المزيد
لاعبو منتخب عربي يسرقون أحذية رياضية خلال بطولة العالم (فيديو)
لاعبو منتخب عربي يسرقون أحذية رياضية خلال بطولة العالم (فيديو)

وتلقى اتحاد الكرة المصري خطابا رسميا من "الكاف" بفرض غرامة مالية قيمتها 5 آلاف دولار، بسبب إخفاء وجود مديونيات مالية على الزمالك والمصري، لعدد من لاعبي الفريقين السابقين، فيما أكد سلامة موقف ناديي بيراميدز والأهلي.

وحذر "الكاف" اتحاد الكرة المصري من تكرار هذا الأمر في السنوات المقبلة، وسيتم مضاعفة العقوبات في حالة التكرار.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حيوان ضخم عالق في حوض سباحة