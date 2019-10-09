الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعاقب الاتحاد المصري للعبة

وقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، عقوبة مالية على الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب إخفاء الديون المالية المتراكمة على ناديي الزمالك والمصري لصالح بعض لاعبي الفريقين السابقين.

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وتلقى اتحاد الكرة المصري خطابا رسميا من "الكاف" بفرض غرامة مالية قيمتها 5 آلاف دولار، بسبب إخفاء وجود مديونيات مالية على الزمالك والمصري، لعدد من لاعبي الفريقين السابقين، فيما أكد سلامة موقف ناديي بيراميدز والأهلي.

وحذر "الكاف" اتحاد الكرة المصري من تكرار هذا الأمر في السنوات المقبلة، وسيتم مضاعفة العقوبات في حالة التكرار.

المصدر: وكالات