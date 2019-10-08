لاعبو منتخب عربي يسرقون أحذية رياضية خلال بطولة العالم (فيديو)

بثت قناة News 7 الأسترالية تسجيلات فيديو لكاميرات مراقبة بإحدى محلات بيع التجهيزات الرياضية بأستراليا، ظهر فيها عدد من لاعبي المنتخب التونسي لكرة القدم المصغرة (6 لاعبين).

وحسب ما صرح به صاحب المحل للقناة الأسترالية، فإن أشخاصا يرتدون سترات تحمل اسم تونس وشعار منتخبها لكرة القدم المصغرة، قاموا بسرقة 9 أزواج من أحذية رياضية تبلغ قيمتها الإجمالية 3 آلاف دولار.

من جانبه، قال مسؤول بالمنتخب التونسي إن لا علم له بهذه الحادثة ورفض تقديم أي تصريح للقناة التلفزيونية.

وأشار صاحب المحل إلى أنه تحدث مع المعنيين بعد الانتباه إلى الحادثة، لكنهم أنكروا قبل أن يقوموا بإرجاع 8 أحذية بعد تدخل الشرطة.

وتذرع لاعبو المنتخب بأنهم كانوا بصدد تجربة الأحذية قبل اقتنائها لتتم مواجهتهم بالشريط المسجل الذي يثبت حادثة السرقة، فردوا بأن المدرب هو الذي سيتولى السداد عوضا عنهم.

يذكر أن المنتخب التونسي اختتم مشاركته بالخسارة 7-0 أمام المكسيك في الدور ثمن النهائي لكأس العالم المصغرة 2019، والتي تستضيفها مدينة بيرث الأسترالية لغاية 11 أكتوبر الجاري بمشاركة 32 منتخبا.

المصدر: وكالات