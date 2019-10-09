بعد فضيحة "سرقة الأحذية".. نفي وتوضيح من لاعبي منتخب تونس لكرة القدم المصغرة (فيديو)

اتهم تقرير أعدته أحدى وسائل الإعلام الأسترالية بعض لاعبي منتخب كرة القدم المصغرة التونسي بالقيام بسرقة أحذية رياضية من أحد متاجر مدينة وست بيرث زادت قيمتها على 3 آلاف دولار.

ونشر لاعبو المنتخب فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه اللاعب عمر نصري رفقة بقية أعضاء فريقه قال إن ما بثّته القناة كذب وافتراء، وإن كل ما في الأمر ''أن اللاعبين تجولوا في المتجر وقاموا بتجربة الأحذية لا سرقتها في انتظار أن يدفع ثمنها رئيس البعثة الذي أعلمنا مسبقا بالمبلغ الذي يمكن أن نشتري به".

وتابع:"اللاعب الذي صوّروه خارجا قام مسؤولو المتجر بدعوته للخروج وتصويره، ونظرا لعدم تمكنه من اللغة الأسترالية فقد ظهر الأمر على ما هو عليه'' على حد تعبيره.

ووضح نصري أن الشرطة الأسترالية لم توجه أي اتهامات للفريق، وأن ما حدث كان سوء تفاهم، ولم يقم أي لاعب بسلوك مسيء، وغادر اللاعبون على متن حافلة.

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وعلى إثر التقرير الذي نشرته قناة 7" نيوز" الأسترالية، والذي قالت فيه إن كاميرات المراقبة في المتجر التقطته، ويظهر فيه رجال يرتدون سترات تحمل اسم تونس وشعار منتخب كرة القدم المصغرة، وهم يضعون الأحذية في حقائب كانت بحوزتهم.

أوضح الاتحاد التونسي لكرة القدم المصغرة أنه قد تدخل و قام بكل اللازم لغلق الموضوع وتوضيحه للسلطات الأمنية وصاحب المتجر والدفاع عن اللاعبين.

ونقل عن مساعد مدير المتجر قوله إن الشبان سرقوا 9 أحذية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 3 آلاف دولار.

يذكر أن المنتخب التونسي اختتم مشاركته بالخسارة 7-0 أمام المكسيك في الدور ثمن النهائي لكأس العالم المصغرة 2019، والتي تستضيفها مدينة بيرث الأسترالية لغاية 11 أكتوبر الجاري بمشاركة 32 منتخبا.

المصدر: "فيسبوك"