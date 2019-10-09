رسميا.. بيولي مدربا جديدا لميلان الإيطالي

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، الأربعاء، تعيين ستيفانو بيولي مدربا جديدا لمدة عامين لقيادة بطل أوروبا سبع مرات والذي توج للمرة الأخيرة بطلا لإيطاليا عام 2011 .

وأقال ميلان المدرب السابق، ماركو جيامباولو، الثلاثاء عقب خسارة الفريق لأربع من بين أول سبع مباريات في الدوري هذا الموسم.

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وقال ميلان في بيان إن بيولي البالغ 53 عاما سبق له تدريب سبعة أندية في الدوري الإيطالي، بينها إنتر ميلان ولاتسيو.

وكانت آخر مهمة تدريبية لبيولي مع نادي فيورنتينا، الذي تركه في أبريل الماضي خلال الموسم الثاني في عقده.

المصدر:"رويترز"