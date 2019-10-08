رسميا.. ميلان يعلن إقالة مدربه جيامباولو

أعلن نادي ميلان الإيطالي عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، إقالة مدربه الحالي ماركو جيامباولو من منصبه كمدير فني.

ونشر الموقع الرسمي لميلان بيانا، أعلن من خلاله إعفاء جيامباولو من منصبه كمدرب للفريق الأول، متمنيا له كل التوفيق في مسيرته المقبلة.

Official Statement: Marco Giampaolo ⬇https://t.co/PpcvyanX5f — AC Milan (@acmilan) October 8, 2019

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وتولى جيامباولو قيادة ميلان مطلع الموسم الجاري، خلفا لجينارو غاتوزو، لكنه حقق نتائج باهتة (4 خسائر و3 انتصارات) مع "الروسونيري"، وضعته في المركز الـ 13 على جدول ترتيب "الكالتشيو" برصيد 9 نقاط.

المصدر: وكالات