كونتي "يتحسر" على نجم برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، نادم بشدة على فشل فريقه في التعاقد مع التشيلي، أرتورو فيدال، نجم برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن كونتي كان يرغب وبشدة في التعاقد مع فيدال الصيف الماضي، والذي يعرفه جيدا منذ أن كان يدربه خلال فترة توليه قيادة يوفنتوس، وقدم مستويات رائعة.

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وأشار التقرير إلى أن كونتي كان يرى أن فيدال سيكون الحلقة المفقودة لإنتر في خط الوسط، وكان سيضيف للفريق الكثير بحكم خبراته في "الكالتشيو"، ولكن، الصفقة لم تتم لأسباب عديدة، وانتهى الأمر باستمرار فيدال مع النادي الكتالوني.

المصدر: وكالات