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إزاحة الستار عن تمثال إبراهيموفيتش في مسقط رأسه (فيديو وصور)

الرياضة

إزاحة الستار عن تمثال إبراهيموفيتش في مسقط رأسه (فيديو وصور)
Globallookpress Johan Nilsson/Tt
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أزاح الاتحاد السويدي لكرة القدم الستار عن تمثال ضخم من البرونز للنجم زلاتان إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي في مسقط رأسه بمدينة مالمو السويدية.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، صورا للتمثال البرونزي الذي أقامه الاتحاد السويدي تكريما لإبراهيموفيتش، وأرفقه بعبارة: "عندما تأتي إلى نيويورك، يكون لديك تمثال الحرية، وعندما تأتي إلى السويد، لديك تمثال زلاتان".

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We are Zweden!!!

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وحضر إبراهيموفيتش مراسم حفل إزاحة الستار، وأبدى سعادته بهذا التكريم وسط أعداد كبيرة من المعجبين الذين تجمهروا لرؤية نجمهم المفضل.

المصدر: وكالات

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