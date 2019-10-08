أزاح الاتحاد السويدي لكرة القدم الستار عن تمثال ضخم من البرونز للنجم زلاتان إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي في مسقط رأسه بمدينة مالمو السويدية.

🙌🇸🇪✨

"When you come to New York you have the Statue of Liberty, when you come to Sweden you have the Statue of Zlatan."



🗣️@Ibra_official



🗽Is there really anyone else's opinion you want on Malmo's striking new piece of artwork? pic.twitter.com/NEvXHyLVWI — FIFA.com (@FIFAcom) October 8, 2019

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، صورا للتمثال البرونزي الذي أقامه الاتحاد السويدي تكريما لإبراهيموفيتش، وأرفقه بعبارة: "عندما تأتي إلى نيويورك، يكون لديك تمثال الحرية، وعندما تأتي إلى السويد، لديك تمثال زلاتان".

وحضر إبراهيموفيتش مراسم حفل إزاحة الستار، وأبدى سعادته بهذا التكريم وسط أعداد كبيرة من المعجبين الذين تجمهروا لرؤية نجمهم المفضل.

المصدر: وكالات