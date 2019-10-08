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فيدرر إلى ثمن نهائي بطولة شنغهاي (فيديو)

الرياضة

فيدرر إلى ثمن نهائي بطولة شنغهاي (فيديو)
AFP HECTOR RETAMAL
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تأهل السويسري روجر فيدرر إلى الدور ثمن النهائي لبطولة شنغهاي الصينية لكرة المضرب، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة، بفوزه اليوم على الإسباني ألبيرتو راموس فينولاس بمجموعتين نظيفتين.

وتمكن "المايسترو" البالغ 38 عاما من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-2 و7-6.

ولم يقدم فيدرر بطل شنغهاي عامي 2014 و2017 أداء مقنعا في مباراة اليوم، حيث سيطر على مجريات اللعب في المجموعة الأولى قبل أن يتراجع مستواه كثيرا في المجموعة الثانية ويضطر لحسمها بالشوط الفاصل "تايبريك" بنتيجة 7-5.

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ويواجه فيدرر في الدور القادم، الفائز من لقاء البلجيكي دافيد غوفان والكازاخي ميخائيل كوكوشكين.

المصدر: وكالات

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