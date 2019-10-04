الإسباني نادال ينسحب من دورة شنغهاي بسبب الإصابة

أعلن الإسباني رافائيل نادال، انسحابه من دورة شنغهاي للتنس، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة، التي تنطلق بعد غد الأحد، وذلك بسبب إصابة في معصم يده اليسرى بحسب ما أوضحه المنظمون.

وكتب نادال، الساعي إلى انتزاع صدارة التصنيف العالمي في نهاية هذا الموسم، في رسالة إلى اللجنة المنظمة "كما تعلمون على الأرجح جميعا، عانيت من التهاب في معصم يدي اليسرى في كأس لايفر، ولم يكن لدي وقت للتعافي أو التدريب كي أكون مستعدا لهذه البطولة الرائعة. أتمنى العودة إلى هنا في نسخة 2020".

ولم يلعب نادال أي مباراة منذ تتويجه بلقب بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى على ملاعب "فلاشينغ ميدوز"، في أغسطس الماضي، قبل أن يشارك إلى جانب السويسري روجر فيدرر في النسخة الثالثة لكأس "لايفر" الاستعراضية، التي تجمع فريق أوروبا بفريق العالم، فتغلب على الكندي ميلوش راونيتش 6-3 و7-6، وخسر مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مباراة الزوجي أمام الأسترالي نيك كيريوس، والأمريكي جاك سوك 4-6 و6-3 و6-10، قبل أن يعلن انسحابه من منافسات اليوم الثالث بسبب هذا الالتهاب في معصم يده اليسرى.

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ويملك نادال، الذي لم تكن لديه أي نقاط يدافع عنها في دورة شنغهاي، كونه غاب عنها العام الماضي، فرصة إزاحة الصربي نوفاك دجوكوفيتش عن صدارة التصنيف العالمي في نهاية الموسم. ويتعين على الصربي الذي يتقدم بفارق 640 نقطة على نادال، الدفاع عن 1000 نقطة في دورة شنغهاي، التي توج بلقبها العام الماضي.

المصدر: أ ف ب