مصدر مقرب من صلاح يكشف حجم إصابته

كشف مصدر مقرب من النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مواجهة ليستر سيتي أمس السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر وصفه بالمقرب من صلاح، قوله إن "إصابة محمد صلاح ليست خطيرة، رغم خروجه من ملعب المباراة بسببها".

وأوضح المصدر، أن الدولي المصري سيخضع لصورة أشعة وفحص طبي اليوم الأحد، لتحديد ما إذا كان سيحتاج للراحة من التدريبات خلال الفترة المقبلة أم لا.

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وتعرض صلاح لإصابة قوية في الدقائق الأخيرة من لقاء ليفربول وليستر سيتي (2-1)، اضطر على إثرها لمغادرة ملعب المباراة.

تجدر الإشارة إلى أن المنافسات في الدوريات الأوروبية، ستتوقف الأسبوع المقبل، لإفساح المجال أمام المنتخبات.

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وتأكد في وقت سابق، أن صلاح لن يتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل، استعدادا لمواجهة بوتسوانا في الـ14 من الشهر الجاري، بعدما فضل مدرب "الفراعنة" حسام البدري، منحه الراحة.

المصدر: وكالات + "مصراوي"