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ليستر سيتي يلجأ إلى الشرطة بعد واقعة إصابة صلاح

الرياضة

ليستر سيتي يلجأ إلى الشرطة بعد واقعة إصابة صلاح
AFP Paul ELLIS
ليستر سيتي يلجأ إلى الشرطة بعد واقعة إصابة صلاح
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أكد المتحدث الرسمي لنادي ليستر سيتي، أن لاعب الفريق حمزة تشودري، تعرض لإساءة عنصرية، وذلك بعد مباراة فريقه أمس السبت، أمام ليفربول في الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي.

وقال المتحدث: "نحن نشعر بالفزع إزاء تلك التعليقات التي طالت حمزة، والتي أبلغنا الشرطة عنها، وعن منصات التواصل الاجتماعي التي استخدمت تلك الإساءات.. السلوك العنصري ليس له مكان في كرة القدم أو في المجتمع بشكل عام، سنتخذ كامل الإجراءات للحصول على حق اللاعب كاملا ومعاقبة المسؤولين عن ذلك الأمر".

وصب مشجعو فريق ليفربول، جم غضبهم على حمزة تشودري، بعد تسببه في إصابة نجم فريقهم، الدولي المصري، محمد صلاح، بعدما تدخل بقوة في حقه في الدقيقة 89، ليضطر صلاح للخروج من المباراة قبل نهايتها.

وكان ليفربول حقق فوزا ثمينا على ليستر سيتي، بهدفين مقابل هدف واحد، ولكن فرحة "الريدز" بالفوز لم تكتمل، بسبب إصابة صلاح، وإمكانية غيابه عن الملاعب خلال المباريات المقبلة.

ويتوقع أن يصدر نادي ليفربول خلال الساعات القليلة المقبلة، بيانا يوضح فيه مدى خطورة إصابة صلاح.

المصدر: وكالات

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