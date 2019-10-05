 
مباشر
عاجل
مراسل RT: مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصا جراء سقوط قذائف وعمليات قنص بمدينة الصدر

مدرب ليستر حول إصابة صلاح: يبدو أن الأمر أسوأ مما ظهر.. ولا أعتقد أن حمزة تعمد إيذاءه

الرياضة

مدرب ليستر حول إصابة صلاح: يبدو أن الأمر أسوأ مما ظهر.. ولا أعتقد أن حمزة تعمد إيذاءه
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mhv1

أكد الإنجليزي، ‏بريندان رودجرز، المدير الفني لنادي ليستر سيتي، أن لاعبه حمزة تشودهاري، لم يتعمد إيذاء المصري محمد صلاح نجم ليفربول، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السبت.

إقرأ المزيد
كلوب
كلوب "الغاضب" تعليقا على إصابة صلاح: كيف يمكن أن يكون بخير؟

ونشر موقع ليفربول "إيكو" تصريحات رودجرز بعد المباراة، قال فيها: "لا أعتقد أنه كان على الكرة تحديا سيئا، صلاح كان يحاول الدخول إلى العمق بسرعة عالية في لحظة وصول حمزة إلى نفس المكان".

وأضاف: "حاولت النظر بشكل أوضح للعبة ولكن الكاميرا كانت بعيدة للغاية، ولكن يبدو أن الأمور كانت أسوأ مما ظهر".

واختتم: "حمزة فتى صادق وأمين، لقد حاول الحصول على الكرة، لا أعتقد أنه كان يهدف لأي ضرر".

وتعرض محمد صلاح للإصابة في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بين ليفربول وضيفه ليستر سيتي، ليغادر أرض الملعب متأثرا بآلام في الساق اليسرى.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تصريحات لافتة لسيرغي لافروف عن "إهانة مبارك".. ماذا قال؟