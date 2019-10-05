أكد الإنجليزي، ‏بريندان رودجرز، المدير الفني لنادي ليستر سيتي، أن لاعبه حمزة تشودهاري، لم يتعمد إيذاء المصري محمد صلاح نجم ليفربول، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السبت.

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ونشر موقع ليفربول "إيكو" تصريحات رودجرز بعد المباراة، قال فيها: "لا أعتقد أنه كان على الكرة تحديا سيئا، صلاح كان يحاول الدخول إلى العمق بسرعة عالية في لحظة وصول حمزة إلى نفس المكان".

وأضاف: "حاولت النظر بشكل أوضح للعبة ولكن الكاميرا كانت بعيدة للغاية، ولكن يبدو أن الأمور كانت أسوأ مما ظهر".

واختتم: "حمزة فتى صادق وأمين، لقد حاول الحصول على الكرة، لا أعتقد أنه كان يهدف لأي ضرر".

وتعرض محمد صلاح للإصابة في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بين ليفربول وضيفه ليستر سيتي، ليغادر أرض الملعب متأثرا بآلام في الساق اليسرى.

المصدر: وكالات