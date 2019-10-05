ليفربول في مواجهة قوية ضد "ثعالب" ليستر سيتي.. التشكيلة الأساسية

يحتضن ملعب "أنفيلد"، اليوم السبت الساعة (14:00) بتوقيت غرينيتش، اللقاء المرتقب بين ليفربول وضيفه ليستر سيتي، في قمة منافسات الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأعلن مدربا الناديين التشكيلة الأساسية لفريقيهما قبل نحو ساعة من خوض هذا اللقاء الهام، بين "الريدز" متصدر "البريمير ليغ" بالعلامة الكاملة، برصيد 21 نقطة، وفريق "ثعالب" ليستر سيتي المتألق، صاحب المركز الثالث، برصيد 14 نقطة.

ووضع المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "ثعالب" ليستر:

بينما سيبدأ المدير الفني لفريق ليستر سيتي، بريندان رودجيرس، التشكيلة الأساسية التالية للفريق اللندني، لمواجهة مضيفه "الريدز":

#LivLei team news brought to you by @eToro 📋 — Leicester City (@LCFC) ৫ অক্টোবর, ২০১৯

المصدر: "twitter/@LFC/@LCFC"