"هادي بلاد الحكرة".. أغنية من إبداع جماهير اتحاد طنجة المغربي تثير ضجة (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بأغنية لجماهير نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، حاكت الواقع المرير الذي يعيشه الشباب المغربي جراء التهميش والفساد.

وتحمل الأغنية عنوان "هادي بلاد الحكرة" (بلاد ضياع الحقوق)، ويتضمن موضوعها رغبة الشباب المغربي في الهجرة السرية، ومخاطرته بحياته بركوب قوارب الموت بحثا عن غد أفضل، والهروب من بلد فشل في توفير فرص الشغل له، وعجز عن تدريسه وعلاجه.

كما تضمنت الأغنية، التي أبدع جمهور اتحاد طنجة في تأليفها قبل أشهر وانتشرت بشكل واسع مؤخرا، تضمنت مجموعة من الرسائل بشأن انتشار ظاهرة الرشوة، المحسوبية وغيرها من الظواهر المشينة التي تنخر المجتمع المغربي.

ولاقت الأغنية رواجا كبيرا بين الشباب الرياضي وغير الرياضي في المغرب، لأنها تنطق بلسان حالهم، وحظيت بمشاهدات عالية بمجرد نشرها على موقع "يوتيوب".

ومما جاء في الأغنية "هادي بلاد الحكرة ودموعنا فيها سالوا.. العيشة فيها مرة ما كذبوشي لي قالو. قتلونا بالهضرة ما شفنا فيها والو"، أي أن "هذه بلاد ضياع الحقوق.. سالت فيها دموعنا.. العيشة فيها مرة ولم يكذبوا من قالوا: أنهكونا بالكلام الفارغ ولم نر شيئا".

المصدر: مواقع التواصل