 
مباشر

بالفيديو.. الرأسية التي أطاحت بالجيش السوري

الرياضة

بالفيديو.. الرأسية التي أطاحت بالجيش السوري
@UAFAAC
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mhq2

أقصى فريق نواذيبو الموريتاني ضيفه الجيش السوري من دور الـ 32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في لقاء الإياب، في نواكشوط.

وأحرز المدافع الموريتاني، إبلاي سي، هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض، في الدقيقة 17 بتسديدة رأسية رائعة، بعد ضربة ركنية من الجهة اليمنى.

إقرأ المزيد
الرجاء المغربي يتوج زيارته إلى فلسطين بالفوز على هلال القدس (فيديو)
الرجاء المغربي يتوج زيارته إلى فلسطين بالفوز على هلال القدس (فيديو)

وتأهل نواذيبو إلى دور الـ 16 للبطولة بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى لقاء الذهاب بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

معارك على الهواء.. إليك أبرز مواقف ترامب مع الصحفيين