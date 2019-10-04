بالفيديو.. الرأسية التي أطاحت بالجيش السوري

أقصى فريق نواذيبو الموريتاني ضيفه الجيش السوري من دور الـ 32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في لقاء الإياب، في نواكشوط.

وأحرز المدافع الموريتاني، إبلاي سي، هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض، في الدقيقة 17 بتسديدة رأسية رائعة، بعد ضربة ركنية من الجهة اليمنى.

🎥 من مدينة #نواكشوط الموريتانية |



شاهد ⚽ هدف نواذيبو الأول..



⏱️ الشوط الأول لمباراة فريقي.#نواذيبو_الموريتاني : 1

- أبلاي سي (19)#الجيش_السوري: 0#دور_32

- نتيجة مباراة الذهاب (1 للجيش 1 لنواذيبو). #كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطالpic.twitter.com/KS7C7chJUF — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) ৩ অক্টোবর, ২০১৯

إقرأ المزيد

وتأهل نواذيبو إلى دور الـ 16 للبطولة بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى لقاء الذهاب بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

المصدر: وكالات