 
مباشر

الرجاء المغربي يتوج زيارته إلى فلسطين بالفوز على هلال القدس (فيديو)

الرياضة

الرجاء المغربي يتوج زيارته إلى فلسطين بالفوز على هلال القدس (فيديو)
@UAFAAC
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mhpy

تكللت زيارة فريق الرجاء المغربي إلى القدس بفوز على فريق هلال القدس بهدفين من دون رد، أمس الخميس، في إياب الدور 32 من دوري كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم.

وسجل هدفي الفريق المغربي كل من، الكونغولي لوامبا نغوما، أيوب نناح، في الدقيقتين (48 و82) على الترتيب، على استاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس.

وحجز الرجاء الرياضي بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة، إثر تفوقه على منافسه الفلسطيني (3-0) بنتيجة مجموع المباراتين، حيث كان قد فاز في لقاء الذهاب أيضا بهدف وحيد، الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

غناء طفل يمني يبيع المياه في الشوارع يلفت الأنظار لموهبة كبيرة