الرجاء المغربي يتوج زيارته إلى فلسطين بالفوز على هلال القدس (فيديو)

تكللت زيارة فريق الرجاء المغربي إلى القدس بفوز على فريق هلال القدس بهدفين من دون رد، أمس الخميس، في إياب الدور 32 من دوري كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم.

وسجل هدفي الفريق المغربي كل من، الكونغولي لوامبا نغوما، أيوب نناح، في الدقيقتين (48 و82) على الترتيب، على استاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس.

🎥 من مدينة #القدس الفلسطينية |



شاهد ⚽ هدف الرجاء الأول.. #هلال_القدس_الفلسطيني : 0#الرجاء_المغربي : 1

- فابريس انغوما (47)



إياب #دور_32

- نتيجة مباراة الذهاب (1 الرجاء 0هلال القدس). #كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطالpic.twitter.com/fwynwDwJpl — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) ৩ অক্টোবর, ২০১৯

كاس محمد السادس لاندية الابطال العرب : هلال القدس 0 - 2 الرجاء المغربي | اهداف المباراة HD



• رسميا تأهل الرجاء المغربي الى دور 16 الللف مبروووك



• نتيجة الذهاب الرجاء 1 - 0 هلال القدس pic.twitter.com/sUSKED082s — كأس محمد السادس للأندية الأبطال العرب (@ArbGol) 3 октября 2019 г.

وحجز الرجاء الرياضي بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة، إثر تفوقه على منافسه الفلسطيني (3-0) بنتيجة مجموع المباراتين، حيث كان قد فاز في لقاء الذهاب أيضا بهدف وحيد، الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات