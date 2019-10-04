مشاركة كورتوا في مباراة غرناطة محل شك

تحوم الشكوك حول لحاق الحارس البلجيكي، تيبو كورتوا، بمباراة فريقه ريال مدريد أمام ضيفه غرناطة، المقررة غدا السبت، لحساب الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وغاب كورتوا عن تدريبات فريقه أمس الخميس، استعدادا لمواجهة غرناطة، مما أثار الشكوك حول لحاقه بالمباراة.

وكان كورتوا، تعرض لآلام في معدته خلال مباراة كلوب بروج (2-2) الثلاثاء الماضي، في مسابقة دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي أجبر مدرب الفريق الملكي، زين الدين زيدان، على إشراك الفرنسي أريولا بدلا منه في الشوط الثاني.

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وفي حال تأكيد غياب كورتوا عن مباراة الغد، فإن الحارس البلجيكي لن يعود لملعب "سانتياغو بيرنابيو"، معقل فريقه، حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي، حيث أن النادي الملكي سيخوض 3 مباريات خارج ملعبه بعد الانتهاء من مباراة غرناطة وانقضاء فترة التوقف الدولي.

وربما يكون غياب كورتوا، بمثابة فرصة ذهبية للوافد الجديد أريولا، ليقدم أوراق اعتماده، وتأكيد أحقيته في حماية عرين الفريق الملكي بدلا من الحارس البلجيكي المتراجع.

وينفرد ريال مدريد، بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 15 نقطة، أمام غرناطة الثاني بـ14 نقطة.

المصدر: وكالات