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زيدان يكشف السبب الحقيقي وراء استبدال الحارس كورتوا

الرياضة

زيدان يكشف السبب الحقيقي وراء استبدال الحارس كورتوا
AFP PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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فاجأ الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، الجميع بتغيير حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، بين شوطي المباراة ضد كلوب بروج البلجيكي (2-2)، أمس الثلاثاء، بدوري الأبطال.

وأكد زيدان أن سبب استبدال تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الملكي بين شوطي المباراة، لشعور البلجيكي بأنه ليس بخير، رافضا إلقاء اللوم عليه في نتيجة التعادل، لافتا إلى أنه يتحمل كل النتائج.

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واستقبلت شباك كورتوا هدفين وصفهما المدرب الفرنسي بالمضحكين، مشيرا إلى أن فريقه أظهر رد فعل جيد في الشوط الثاني.

من جهتها، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن حارس المرمى البلجيكي لم يتمكن من قيادة سيارته للذهاب إلى منزله بعد المباراة بسبب مشاكل في المعدة، لذا اضطر والده للجلوس خلف مقود السيارة.  

المصدر: وكالات 

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