الزمالك يعبر محطة مصر المقاصة بنجاح

أنجز نادي الزمالك مهمته أمام مضيفه مصر المقاصة بفوزه عليه (1-0) في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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ويدين الزمالك بالفضل في انتصاره للاعبه، أحمد سيد، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 56 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد السلام في القاهرة.

وحقق الزمالك انتصاره الثاني في الموسم الجديد، ورفع رصيده إلى 6 نقاط، ويحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف المتصدر بيراميدز ووصيفه الأهلي.

في المقابل، مني مصر المقاصة بالهزيمة الأولى، وتجمد رصيده عند ثلاث نقاط ويشغل المركز السادس على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات