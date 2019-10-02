سقوط "الدراويش" أمام البورسعيدي في "موقعة" ركلات الجزاء

عاقب فريق المصري البورسعيدي مضيفه الإسماعيلي على أخطائه، في عقر داره، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

واحتسب حكم المباراة، جهاد جريشة، ثلاث ضربات جزاء للمصري، ترجم لاعبه البوركينافي، سادو سانبوري، اثنتين منها إلى هدفين، في الدقيقتين (17 و34)، بينما تكفل زميله أحمد ياسر بترجمة الثالثة إلى الهدف الثالث، عندما كانت المواجهة تلفظ أنفاسها الأخيرة، كما طرد الحكم حارس مرمى الإسماعيلي، محمد فوزي، في نهاية اللقاء.

في حين، سجل المهاجم، محمد الشامي، هدف الإسماعيلي الوحيد، في الدقيقة 49 من عمر المباراة، التي جرت على استاد "برج العرب" في الإسكندرية.

وحقق المصري البورسعيدي بذلك باكورة انتصاراته في الموسم الجديد، ورفع رصيده إلى 4 نقاط، وارتقى إلى الصدارة، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، تجرع الإسماعيلي مرارة الهزيمة الأولى، وتجمد رصيده عند نقطة واحدة.

المصدر: وكالات