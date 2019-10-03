المغربي زياش يدون اسمه بأحرف من ذهب في سجلات أياكس بهدف عالمي (فيديو)

أحرز الدولي المغربي، حكيم زياش، هدفا عالميا، خلال اللقاء الذي جمع فريقه أياكس أمستردام بمضيفه فالنسيا، أمس الأربعاء، في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاء الهدف في الدقيقة الثامنة، بعد كرة وصلت لزياش على الرواق الأيمن، ليسددها صاروخية استقرت في شباك الهولندي غاسبر سيلسين، حارس مرمى فالنسيا.

Hakim Ziyech has just scored this for Ajax. What a goal!! 😍🚀 pic.twitter.com/rjDNJfdBvf — Football HQ (@FootbaII_HQ) October 2, 2019

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن زياش ساهم في هدف، سواء سجله بنفسه أو صنعه، في آخر 5 مباريات متتالية لأياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا (باحتساب مباريات الموسم الماضي).

ونجح الدولي المغربي في تسجيل هدفين وصناعة 3 أخرى خلال 5 مباريات متتالية، كأطول سلسلة مساهمة في الأهداف مع أياكس في دوري الأبطال خلال القرن الحالي.

وانتهت مواجهة أياكس وفالنسيا بفوز رفاق زياش بثلاثية نظيفة.

المصدر: وكالات