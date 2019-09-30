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بالفيديو.. نجم برشلونة سابقا يتعرض لإصابة مروعة

الرياضة

بالفيديو.. نجم برشلونة سابقا يتعرض لإصابة مروعة
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تعرض مهاجم نادي "كلوب أمريكا" المكسيكي لكرة القدم جيوفاني دوس سانتوس، لإصابة خطيرة خلال مباراة فريقه ضد ضيفه ديبورتيفو غوادالاخارا (4-1)، وذلك ضمن الدوري المحلي Apertura.

وتعرض جيوفاني دوس سانتوس لتدخل عنيف من قبل المدافع أنطونيو بريسينو، مما أدى إلى تلقيه جرحا عميقا "قطعا" في عضلة الساق اليمنى.

يذكر أن جيوفاني دوس سانتوس، البالغ 30 عاما، دافع عن ألوان العديد من الأندية، بينها فريقا برشلونة خلال الفترة بين عامي 2006 و2008، وتوتنهام الإنجليزي في الفترة بين 2008 و2012.

المصدر: وكالات 

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