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لصوص يقتحمون منزل كاسيميرو أثناء مواجهة ديربي مدريد (فيديو)

الرياضة

لصوص يقتحمون منزل كاسيميرو أثناء مواجهة ديربي مدريد (فيديو)
Globallookpress Juan Carlos Rojas
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كشف البرنامج التلفزيوني الإسباني "إلتشيرينغيتو" أن منزل البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد اقتحمه اللصوص أثناء مشاركته في لقاء ديربي العاصمة الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد.

وبحسب البرنامج فإن زوجة اللاعب البرازيلي وابنته كانتا في المنزل أثناء عملية السرقة، ولم تصابا بأي أذى.

وتعرض العديد من لاعبي كرة القدم في الفترة الأخيرة للسرقة في إسبانيا وفرنسا، وذلك أثناء مشاركتهم في مباريات فرقهم..أبرز الضحايا ساديو ماني لاعب ليفربول وممفيس ديباي مهاجم ليون وبرينس بواتينغ لاعب برشلونة.

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وكان ريال مدريد قد طالب سابقا لاعبيه بعدم نشر فيديوهات تظهر فيها منازلهم على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخذ العديد من اللاعبين عدة إجراءات لحماية عائلاتهم لكن السرقات لم تتوقف.

وانتهى ديربي مدريد بالتعادل السلبي ليبقى ريال مدريد في الصدارة مؤقتا، بفارق نقطة عن جاره أتلتيكو مدريد وغرناطة بينما تقلص الفارق عن برشلونة لنقطتين.

المصدر: "تويتر"

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