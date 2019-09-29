بالفيديو.. راموس يشتم الحكم وسيميوني يعترض

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن سلوك غير لائق صدر عن سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، خلال مواجهة الديربي ضد الجار اللدود أتلتيكو مدريد والتي انتهت بالتعادل السلبي السبت.

وأظهرت لقطات خاصة من قناة "موفيستار" الإسبانية، كيف احتج راموس في إحدى الكرات على مساعد الحكم في أرض الملعب، ليقوم بتوجيه الشتائم لوالدته، في نهاية الشوط الأول.

بعدها توجه دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، إلى الحكم وأخبره بشتم راموس له، وطالبه بإشهار البطاقة الحمراء في وجه قائد الملكي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سيميوني ذهب إلى حكم المباراة الرئيسي لكنه لم يستجب وطالب المدرب التزام الهدوء، ليذكره الأخير بحالة طرد دييغو كوستا ضد برشلونة وإيقافه لـ8 مباريات في واقعة مماثلة.

En el Atlético claman por Sergio Ramos https://t.co/GzvRVk7C7U — GolesTV.com (@golestvcom) ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩

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وظهر في المشهد الذي نقلته كاميرات التلفزة راموس وهو يقترب من سيميوني للتحدث معه في الطريق إلى غرف خلع الملابس بعد نهاية الشوط الأول، لكن الأرجنتيني واصل احتجاجاته، وانضم أيضا اللاعب كاسيميرو لتهدئته والحديث معه الذي استمر داخل النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس.

المصدر:marca.com