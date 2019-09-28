التعادل يحسم ديربي مدريد بين أتلتيكو والريال (فيديو)

خيم التعادل السلبي على ديربي العاصمة الإسبانية مدريد بين فريقي أتلتيكو وضيفه الريال ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وأهدر نجوم الفريقين العديد من الفرص خلال اللقاء دون ترجمتها إلى أي هدف ليكتفي كل فريق بنقطة يتيمة.

وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث متأخرا بفارق الأهداف عن غرناطة الوصيف (14 نقطة أيضا) الفائز في وقت سابق اليوم على ضيفه ليغانيس بهدف دون رد.

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المصدر: وكالات