نيمار يقود سان جيرمان لتخطي عقبة بوردو (فيديو)

حقق باريس سان جيرمان فوزا مثيرا على مضيفه بوردو، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل البرازيلي نيمار هدف الفوز للنادي الباريسي في الدقيقة 70 بعد تمريرة حاسمة من البديل كيليان مبابي في أول مباراة لهما معا منذ نهائي كأس فرنسا الذي خسره باريس سان جيرمان أمام رين في 27 أبريل الماضي.

وهي المباراة الثالثة التي يحسم نيمار نتيجتها لصالح سان جرميان بعد الأولى أمام ستراسبورغ، والثانية أمام ليون.

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وعوض باريس سان جيرمان خسارته أمام ضيفه رينس بهدفين نظيفين في المرحلة الماضية وحقق فوزه السادس هذا الموسم رافعا رصيده إلى 18 نقطة مستعيدا الصدارة بفارق نقطتين أمام نانت الذي انتزعها لثلاث ساعات عقب فوزه على ليون بهدف دون رد، فيما توقف رصيد بوردو عند 12 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1".

المصدر: وكالات