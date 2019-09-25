سان جيرمان يسقط في حديقة الأمراء أمام ريمس (فيديو)

سقط باريس سان جيرمان على أرضه ووسط جماهيره أمام ريمس، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل للضيوف كل من الحسن كامارا وبولاي ديا في الدقيقتين 29 و90+4 على الترتيب.

ورغم خسارته الثانية هذا الموسم، بقي سان جيرمان في صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة، فيما رفع ريمس رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن، في واحدة من أكبر مفاجآت الليغ 1 هذا الموسم.

المصدر: وكالات