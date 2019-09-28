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شاهد.. جماهير غاضبة تطرد مالك ناد أوروبي

الرياضة

شاهد.. جماهير غاضبة تطرد مالك ناد أوروبي
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قامت جماهير "رودا كيركراده" الهولندي المنافس في دوري الدرجة الثانية بطرد مالك ناديها من ملعب "بارك ستاد ليمبورغ" معقل الفريق بسبب عدم الرضا عن عمله.

ولم يسمح مشجعو النادي الهولندي للمالك المكسيكي ماوريسيو غارسيا،  دخول مكتبه الذي يقع في الملعب، ليقوموا بعدها بطرده خارجا.  

ويأتي غضب المشجعين بسبب عدم قيام إدارة النادي بإتمام أي من الصفقات التي تهدف لعودة الفريق إلى الدرجة الممتازة، زاد عليها النتائج السيئة التي نالها الفريق خلال الجولات الثمانية منذ انطلاقة الدوري هذا الموسم.

ويقبع رودا في المركز الـ16 على جدول الترتيب مبتعدا بفارق ثلاثة مراكز عن المؤخرة. 

يذكر أن فريق رودا هبط من الدوري الهولندي الممتاز موسم 2017-18 وفي ذلك الصيف قام المكسيكي غارسيا بشراء النادي على وعود عودة النادي للمنافسة في الدوري الأول مجددا.

المصدر: "تويتر"

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