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إنجاز تاريخي بانتظار كريستيانو اليوم

الرياضة

إنجاز تاريخي بانتظار كريستيانو اليوم
Globallookpress Marco Alpozzi/Lapresse
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يحظى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بفرصة تحقيق إنجاز تاريخي عندما سيحل فريق سبال ضيفا على ملعب "أليانز ستاديوم" خلال المباراة التي ستجمع الفريقين السبت ضمن الجولة 6 من الكالتشيو.

في حال تمكن الدون من تسجيل 4 أهداف في مباراة اليوم، خاصة أن مهمة مواجهة منافسه الذي يحتل المركز قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري الإيطالي تبدو سهلة نسبيا.

سيصبح صاروخ ماديرا أول لاعب في العالم يصل للهدف رقم 700 خلال مسيرته سواء مع الأندية أو المنتخب الوطني، وسادس لاعب يحقق هذا الإنجاز في التاريخ.

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ولم يسجل رونالدو سوى هدفين فقط في الدوري منذ انطلاقة الموسم الحالي، وحقق الهدف رقم 23 في البطولة منذ انضمامه ليوفنتوس في صيف 2018.

يذكر أن رونالدو سجل 603 أهداف في مشواره مع الأندية، و93 هدفا مع منتخب البرتغال، وبالتالي فهو يملك 696 هدفا لغاية الآن.

المصدر: وكالات

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