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"كونميبول" يرفض تخفيض عقوبة ميسي

الرياضة

Reuters Ueslei Marcelino
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رفض اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول"، اليوم الخميس، خفض العقوبة الموقعة على الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن "كونميبول" رفض طلب الاتحاد الأرجنتيني تخفيض عقوبة ميسي إلى شهرين فقط، حتى يكون اللاعب متاحا مع "راقصي التانغو" في مباراتي ألمانيا والإكوادور المقبلتين.

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وكان ميسي تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 3 أشهر بدءا من 2 أغسطس الماضي، بسبب اتهامه لمسؤولي "الكونميبول" بالفساد بعد بطولة كوبا أمريكا الأخيرة.

يذكر أنه تم حرمان ميسي بالفعل من مواجهة منتخبي تشيلي والمكسيك خلال التوقف الدولي الأخير.

المصدر: وكالات

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