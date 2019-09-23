تستضيف دار أوبرا "لا سكالا" بمدينة ميلانو الإيطالية حاليا، فعاليات حفل توزيع الجوائز السنوي "The Best" للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" 2019.

جائزة "الفيفا" للمشجعين في العام 2019 من نصيب البرازيلية سيلفيا غريكو مشجعة نادي بالميراس البرازيلي التي تعتني بابنها المكفوف نيكولاس وتأخذه لجميع مباريات الفريق وتشرح له الأحداث بالتفصيل.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA

تهانينا 👏 للأم العظيمة سيلفيا جريكو وابنها نيكولاس 🇧🇷 🥳

الفائزة بجائزة FIFA للمشجعين

أثبتت أن بالحب يمكن أن نتغلب على الإعاقة الجسدية ♥️#TheBestAwardspic.twitter.com/Dgp8MMClXM — #TheBest 🏆 - عربي (@fifacom_ar) September 23, 2019

الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، الفائز بجائزة أفضل مدرب رجال 2019.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA

تهانينا 👏 يورجن كلوب 🇩🇪 🥳

الفائز بجائزة أفضل مدرب للرجال 2019#TheBestAwardspic.twitter.com/VItVCkjx2T — #TheBest 🏆 - عربي (@fifacom_ar) September 23, 2019

الهنغاري دانييل زوري يفوز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العام 2019.

تعرفوا على مقدمي حفل #TheBestAwards:

- المذيعة الرياضية الإيطالية الشهيرة إيلاريا داميكو

- الأسطورة الهولندية رود خوليت

الحفل سيستضيفه مسرح "لا سكالا" التاريخي بميلانو بعد أقل من ساعتين من الآن.#TheBest 👑 pic.twitter.com/tZo3zzh85I — #TheBest 🏆 - عربي (@fifacom_ar) September 23, 2019

ويتنافس على جائزة الأفضل كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، وغريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، إضافة إلى الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي.

"أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا مع مدرب الفريق وأليسون، وسنرى ماذا سيحدث الليلة". 🙌



فان دايك يتحدث قبل حفل الليلة #TheBestAwards#TheBest — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 23, 2019

وصول ميسي وعائلته إلى ميلانو.

وتوج لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، بالجائزة العام الماضي، لكنه خارج الترشيحات هذا العام.

تعرف على المرشحين والجوائز:



جائزة أفضل لاعب: فيرجيل فان دايك، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.



جائزة أفضل حارس مرمى: أليسون بيكر، إيدرسون ومارك أندريه تير شتغن.



جائزة أفضل مدرب: بيب غوارديولا، يورجن كلوب وماوريسيو بوكيتينو.



جائزة أفضل لاعبة: لوسي برونز، أليكس مورغان وميغان رابينوي.



جائزة أفضل حارسة مرمى: كريستيان إيندلر، هيدفيج لينداهل وساري فان فينيندال.



جائزة أفضل مدرب/ مدربة سيدات: جيل إيليس، فيل نيفيل وسارينا فيجمان.



جائزة أفضل هدف (بوشكاش): ليونيل ميسي ضد ريال بيتيس، خوان كينتيرو ضد ريسينغ ودانييل زسوري أمام فيرينكفاروس.



جائزة أفضل تشجيع: سيلفيا جريكو، جوستو سانشيز وجماهير هولندا في كأس العالم للسيدات.



أفضل 11 لاعب (التشكيلة المثالية/رجال): 55 مرشحا يتم الإعلان عن التشكيلة المثالية خلال الحفل.



أفضل 11 لاعبة (التشكيلة المثالية/سيدات): 55 مرشحة يتم الإعلان عن التشكيلة المثالية خلال الحفل.

المصدر: RT+ وكالات