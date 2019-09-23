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تغطية مباشرة.. جائزة "الفيفا" لأفضل لاعب في العالم لعام 2019

الرياضة

تغطية مباشرة.. جائزة
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تستضيف دار أوبرا "لا سكالا" بمدينة ميلانو الإيطالية حاليا، فعاليات حفل توزيع الجوائز السنوي "The Best" للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" 2019.

جائزة "الفيفا" للمشجعين في العام 2019 من نصيب البرازيلية سيلفيا غريكو مشجعة نادي بالميراس البرازيلي التي تعتني بابنها المكفوف نيكولاس وتأخذه لجميع مباريات الفريق وتشرح له الأحداث بالتفصيل.

الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، الفائز بجائزة أفضل مدرب رجال 2019.

الهنغاري دانييل زوري يفوز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العام 2019.

ويتنافس على جائزة الأفضل كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، وغريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، إضافة إلى الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي.

وصول ميسي وعائلته إلى ميلانو.

وتوج لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، بالجائزة العام الماضي، لكنه خارج الترشيحات هذا العام.

تعرف على المرشحين والجوائز:
 
جائزة أفضل لاعب: فيرجيل فان دايك، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.
 
جائزة أفضل حارس مرمى: أليسون بيكر، إيدرسون ومارك أندريه تير شتغن.
 
جائزة أفضل مدرب: بيب غوارديولا، يورجن كلوب وماوريسيو بوكيتينو.
 
جائزة أفضل لاعبة: لوسي برونز، أليكس مورغان وميغان رابينوي.
 
جائزة أفضل حارسة مرمى: كريستيان إيندلر، هيدفيج لينداهل وساري فان فينيندال.
 
جائزة أفضل مدرب/ مدربة سيدات: جيل إيليس، فيل نيفيل وسارينا فيجمان.
 
جائزة أفضل هدف (بوشكاش): ليونيل ميسي ضد ريال بيتيس، خوان كينتيرو ضد ريسينغ ودانييل زسوري أمام فيرينكفاروس.
 
جائزة أفضل تشجيع: سيلفيا جريكو، جوستو سانشيز وجماهير هولندا في كأس العالم للسيدات.
 
أفضل 11 لاعب (التشكيلة المثالية/رجال): 55 مرشحا يتم الإعلان عن التشكيلة المثالية خلال الحفل.
 
أفضل 11 لاعبة (التشكيلة المثالية/سيدات): 55 مرشحة يتم الإعلان عن التشكيلة المثالية خلال الحفل.

المصدر: RT+ وكالات

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