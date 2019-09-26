شهدت دورة "11 RAGED" للفنون القتالية المختلطة MMA التي استضافتها مدينة سويندون البريطانية، أسرع ضربة قاضية في تاريخ هذه الرياضة.

وسجل البريطاني ريكي وايات اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الفنون القتالية المختلطة بعد أن أسقط مواطنه يانيك ميزيبوفس بعد 3 ثوان فقط من انطلاق النزال.

وفور إعلان الحكم إشارة بدء النزال تقدم ريكي إلى منافسه وووجه له ضربة قوية وخاطفة أسقطته أرضا على الفور، ليتدخل الحكم وينهي النزال بفوز ريكي بالضربة القاضية الأسرع في التاريخ.

وكان الرقم القياسي السابق عائدا لنزال المقاتل الأمريكي خورخي ماسفيدال، الذي احتاج لـ 5 ثوان فقط ليسقط مواطنه بن أسكرين بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما ضمن دورة UFC 239 للفنون القتالية المختلطة MMA في مدينة لاس فيغاس الأمريكية في يوليو الماضي.

إقرأ المزيد

المصدر: لينتا رو