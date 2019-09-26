 
مباشر

أسرع ضربة قاضية في التاريخ (فيديو)

الرياضة

أسرع ضربة قاضية في التاريخ (فيديو)
Rikki New Rocco Wyatt/facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mge5

شهدت دورة "11 RAGED" للفنون القتالية المختلطة MMA التي استضافتها مدينة سويندون البريطانية، أسرع ضربة قاضية في تاريخ هذه الرياضة.

وسجل البريطاني ريكي وايات اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الفنون القتالية المختلطة بعد أن أسقط مواطنه يانيك ميزيبوفس بعد 3 ثوان فقط من انطلاق النزال.

وفور إعلان الحكم إشارة بدء النزال تقدم ريكي إلى منافسه وووجه له ضربة قوية وخاطفة أسقطته أرضا على الفور، ليتدخل الحكم وينهي النزال بفوز ريكي بالضربة القاضية الأسرع في التاريخ.

وكان الرقم القياسي السابق عائدا لنزال المقاتل الأمريكي خورخي ماسفيدال، الذي احتاج لـ 5 ثوان فقط ليسقط مواطنه بن أسكرين بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما ضمن دورة UFC 239 للفنون القتالية المختلطة MMA في مدينة لاس فيغاس الأمريكية في يوليو الماضي.

إقرأ المزيد
والد حبيب يدخل موسوعة الأرقام القياسية بإنجاز مميز
والد حبيب يدخل موسوعة الأرقام القياسية بإنجاز مميز

المصدر: لينتا رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ناسا توقع عقدا بقيمة 4.6 مليار دولار مع لوكهيد مارتن للعودة إلى القمر