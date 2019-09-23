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والد حبيب يدخل موسوعة الأرقام القياسية بإنجاز مميز

الرياضة

والد حبيب يدخل موسوعة الأرقام القياسية بإنجاز مميز
Sputnik
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دخل عبد المناف، والد حبيب نورمحمدوف بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، موسوعة الأرقام القياسية الروسية كأفضل مدرب لرياضة "السامبو القتالية".

وأشرف عبد المناف ودرب 18 بطلا للعالم في رياضة "السامبو القتالية" بمن فيهم ابنه حبيب.

وقامت لجنة تحرير موسوعة الأرقام القياسية الروسية بتسليم عبد المناف شهادة دخول الموسوعة على هامش بطولة العالم للملاكمة التي استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية.

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المصدر: sport-express.ru

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