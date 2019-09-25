برشلونة يعلن تفاصيل إصابة قائده ميسي
أعلن نادي برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل الإصابة التي يعاني منها الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق، والتي تعرض لها خلال مواجهة فياريال في الدوري الإسباني أمس الثلاثاء.
وذكر البيان الرسمي الذي نشره النادي الكتالوني بأن ليونيل ميسي يعاني من استطالة في العضلة المقربة بالفخذ الأيسر، وعودته للملاعب تعتمد على سرعة تعافيه.
❗LATEST NEWS | Leo #Messi medical report— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 25, 2019
🔗 The details 👉 https://t.co/PTQxpy6epYpic.twitter.com/xGwezePqe9
وكان ميسي قد شارك أساسيا في مباراة الأمس، واشتكى من آلام في الشوط الأول، لكنه واصل اللعب حتى الاستراحة، قبل أن يقرر المدير الفني إرنستو فالفيردي إراحته كإجراء احترازي والدفع بالفرنسي بعثمان ديمبلي.
🚨 Parte médico de Leo Messi https://t.co/2pLRwuGDls— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 25, 2019
وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأن ميسي سيغيب عن مواجهة خيتافي المقبلة في "الليغا"، وتحوم الشكوك حول لحاقه بمواجهة إنتر ميلان في "التشامبيونز ليغ".
المصدر: وكالات