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تحديد موعد عودة رونالدو من الإصابة

الرياضة

تحديد موعد عودة رونالدو من الإصابة
AFP Isabella Bonotto
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ذكر تقرير إيطالي موعد عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف فريقه يوفنتوس، بعد غيابه بسبب إصابة عضلية عن المباراة التي فاز فيها "البيانكونيري" أمس على بريشيا 2-1 في الكالتشيو.

وحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية فإن رونالدو، سيستأنف تدريباته مع بقية المجموعة، اليوم الأربعاء، كي يكون جاهزا للمشاركة بالمباراة المقبلة.

وأضافت أن رونالدو يعرف طريقة واحدة فقط للعودة إلى مستواه، وهي البدء في التهديف مرة أخرى، كي يكون اللاعب الأفضل على الإطلاق، كما قال في أحد حواراته الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرصة رؤية رونالدو، في مباراة يوفنتوس المقبلة أمام سبال في الدوري السبت المقبل، كبيرة للغاية.

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ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الأول بالدوري الإيطالي، برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن إنتر ميلان، الذي يستعد لمواجهة لاتسيو، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من الكالتشيو.

المصدر: وكالات

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