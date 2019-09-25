بغياب رونالدو.. يوفنتوس يعتلي صدارة الكالتشيو

فاز يوفنتوس على مضيفه بريشيا 2-1، في المواجهة التي أقيمت على ملعب "ماريو ريجامونتي" ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم وبغياب نجم الفريق كريستيانو رونالدو.

وافتتح أصحاب الارض التسجيل عن طريق اللاعب ألفريدو دوناروما في الدقيقة الرابعة، ليرفع المهاجم رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم، ويحتل بها وصافة الهدافين، بفارق هدف عن دومينيك براردي مهاجم ساسولو.

وأهدى جون سانشيلور لاعب بريشيا التعادل لليوفي بهدف سجله بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأربعين.

وتمكن ميراليم بيانيتش من تسجيل هدف الفوز لليوفي في الدقيقة 63 من ركلة حرة مباشرة.

وتغيب عن اللقاء النجم البرتغالي رونالدو لتعرضه لإصابة عضلية، في المقابل شارك الإيطالي المخضرم ماريو بالوتيلي لأول مرة مع الفريق أصحاب الأرض.

وبتلك النتيجة اعتلى يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الكالتشيو مؤقتا برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن إنتر ميلان، الوصيف الذي سيواجه لاتسيو الأربعاء، بينما يقبع بريشيا في المركز 11 برصيد 6 نقاط.

المصدر: وكالات