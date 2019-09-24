نشر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أكد فيها حبه لمصر وأهلها.

ونشر صلاح صورة له مع جماهير ترفع علم مصر، وعلق عليها قائلا: "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا".

مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا❤️❤️❤️ pic.twitter.com/CgM7w1xKXY — Mohamed Salah (@MoSalah) September 24, 2019

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وتزامن نشر صلاح للتغريدة، مع تداول أخبار عن حذفه اسم مصر من حسابه في "تويتر"، بتغييره صفته كلاعب في صفوف منتخب "الفراعنة" من تعريفه الشخصي حسبما أكدت مواقع رياضية مصرية.

وكان صلاح يعرف نفسه بحسابه على تويتر كاتبا "لاعب كرة قدم بفريق ليفربول ومصر"، قبل أن يقوم خلال الساعات الماضية بالاكتفاء بكتابة "لاعب فريق ليفربول".

ويبدو أن صلاح قرر الرد بطريقته على الانتقادات التي طالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي من المشككين بحبه لمصر وأهلها.

وكان محمد صلاح قد حل رابعا في ترتيب جائزة أفضل لاعب في العالم 2019 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الذي لم يعتمد صوت خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب المصري وأحمد المحمدي قائد المنتخب، بسبب عدم وصول ترشيحاتهم في الموعد المحدد، ما أهدر على صلاح 10 نقاط كاملة فيما لو اختاره الثنائي في المرتبة الأولى.

المصدر: وكالات