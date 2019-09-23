راموس يرد على تقارير عودة مورينيو لقيادة ريال مدريد

علق سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد على احتمال عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب الفريق الملكي، في ضوء النتائج السيئة التي يحققها الفريق تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، تصريحات لراموس، بعد فوز ريال مدريد على إشبيلية، بهدف دون رد، في منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وأكد راموس، أن لاعبي الفريق يدعمون المدرب زيدان، بقوله:" نحن مع زيدان رغم النتائج السابقة، الحديث عن المدربين هو عدم احترام لنا، يجب أن نبقي أقدامنا على الأرض لأننا نعرف أن الموسم لايزال طويلا جدا".

وأضاف راموس: "هناك شرارات بسيطة يتم تضخيمها، سيكون لديكم الوقت للحديث عن الأزمات".

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واحتفل نجوم ريال مدريد مع زميلهم البرازيلي كاسيميرو، بعد أن لعب مباراته رقم 200 مع النادي الملكي أمام إشبيلية، وأيضا وصول قائد الفريق راموس للفوز رقم 400 مع الفريق. وتحدث راموس عن رقمه الجديد 400 فوز رفقة ريال مدريد، وقال: "إنه رقم، لكن هذه التفاصيل الصغيرة تشكل فخرا إضافيا بالنسبة لي، أحب أن أحصل على المزيد".

وحقق راموس في مواسمه الـ15 بالقميص الأبيض 20 لقبا، فيما حقق البرازيلي كاسيميرو 12 لقبا مع الفريق الأبيض.

المصدر: وكالات