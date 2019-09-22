ريال مدريد يهزم إشبيلية ويتقاسم صدارة الليغا مع بيلباو.. فيديو

حقق فريق ريال مدريد فوزا ثمينا على إشبيلية (1-0) في عقر داره، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف الفوز الوحيد للفريق الملكي، في الدقيقة 63 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

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ورفع ريال مدريد رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 11 نقطة، وارتقى إلى مركز الوصافة في الليغا، بفارق الأهداف خلف المتصدر أتلتيك بيلباو الذي تغلب بدوره على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين من دون رد.

في المقابل، توقف رصيد إشبيلية عند 10 نقاط، وتراجع إلى المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT