ليفربول يتقدم على تشيلسي (فيديو)

تقدم فريق ليفربول على ضيفه تشيلسي (2-0) في المباراة المقامة حاليا بينهما، على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن، وذلك في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأحرز المدافع، ترينت ألكسندر أرنولد، هدف التقدم "للريدز" مبكرا، في الدقيقة 14، من تسديدة قوية لا تصد ولا ترد من حدود منطقة الجزاء، في المقص الأيمن.

وضاعف النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو النتيجة للضيوف، في الدقيقة 30، بتسديدة رأسية بعد تمريرة من ضربة حرة من الجهة اليسرى.

المصدر: RT