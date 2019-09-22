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التشكيلة الأساسية لـ "موقعة" تشيلسي وضيفه ليفربول

الرياضة

التشكيلة الأساسية لـ
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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يحتضن ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن، اليوم الأحد، المباراة المرتقبة بين تشيلسي وضيفه ليفربول، في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن مدربا الناديين التشكيلة الأساسية لفريقيهما قبل نحو ساعة من خوض هذا اللقاء المرتقب بينهما، الذي سيقام في تمام الساعة (15:30) بتوقيت غرينيتش.

واختار المدير الفني لفريق تشيلسي، فرانك لامبارد، التشكيلة الأساسية التالية للفريق اللندني، لمواجهة ضيفه "الريدز":

 

بينما اختار المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الأرستقراطيين":

المصدر: "twitter/chelseafc/LFC"

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