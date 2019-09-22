أرسنال يفلت بعشرة لاعبين من كمين أستون فيلا

انتزع فريق أرسنال فوزا بشق الأنفس من ضيفه أستون فيلا (3-2)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة الخامسة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وسجل ثلاثية أرسنال "المدفعجية" كل من، المهاجم الإيفواري نيكولاس بيبي، والمدافع كالوم تشامبيرس، والمهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ، في الدقائق (59 من ضربة جزاء، 81 و84) على الترتيب.

بينما سجل ثنائية أستون فيلا كل من اللاعبين، الإسكتلندي جون ماكغين، والبرازيلي ويسلي موراييس، في الدقيقتين (20 و60) على الترتيب.

وأكمل أرسنال المباراة التي أقيمت على ملعبه "الاتحاد"، بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه أينسلي مايتلاند نيلس، قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

ورفع أرسنال رصيده، بعد هذا الفوز، وتقدم إلى المركز الرابع على سلم ترتيب "البريمير ليغ"، برصيد 11 نقاط.

في حين، توقف رصيد أستون فيلا عند أربع نقاط، ويحتل المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات