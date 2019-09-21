حيلة "سيدة البرغر" لم تنطل على رونالدو

كشف الإعلامي بيرس مورغان، الذي أجرى مؤخرا مقابلة حصرية مع كريستيانو رونالدو، حقيقة المرأة التي ادعت أنها كانت واحدة من الموظفات اللائي قدمن وجبات "البرغر" مجانا لرونالدو في صباه.

وقال مورغان، إن المرأة التي خرجت إلى وسائل الإعلام، وزعمت أنها من الموظفات اللائي يبحث عنهن رونالدو، هي فقط "منتحلة شخصية".

وصرح رونالدو مؤخرا، في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي في قناة "أي تي في" البريطانية، مورغان، بأنه يرغب في الوصول إلى موظفات في مطعم "ماكدونالدز"، دأبن على تقديم "البرغر" مجانا له ولزملائه قبل عقدين تقريبا، عندما كان يلعب في فريق الناشئين تحت سن الـ12 في نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

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وطلب رونالدو المساعدة في إيجادهن، كما دعاهن لتناول العشاء معه، لرد الجميل لهن، لتخرج سيدة تدعى باولا ليكا، لوسائل الإعلام، أمس الجمعة، وتدعي أنها من بين تلك الموظفات، وأبدت استعدادها لتلبية دعوة تناول العشاء مع النجم البرتغالي إذا دعاها.

وواجه رونالدو وعائلته، صعوبات مادية كبيرة في مرحلة طفولته، قبل أن يبدأ مسيرته الرياضية، ويتحول إلى واحد من أبرز نجوم كرة القدم وأكثرهم ثراء.

وكشفت مجلة "فوربس" الأمريكية، التي تعنى في الدرجة الأولى بإحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، أن رونالدو حصل في العام 2019 على مداخيل قدرت بنحو 99 مليون يورو.

المصدر: eurosport.ru + وكالات