مقتل لاعب كرة قدم في هجوم مسلح بأمستردام

أعلنت الشرطة الهولندية، أمس الخميس، مقتل لاعب كرة قدم هولندي يدعى كيلفن ماينارد، بالرصاص، في العاصمة أمستردام.

وأفاد بيان للشرطة، بأن المدافع ماينارد (32 عاما)، توفي عندما فتح مهاجمان على دراجة نارية النار على سيارته الأربعاء الماضي، في منطقة بجنوب شرقي العاصمة الهولندية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة: "الدافع لا يزال مجهولا تماما ولا يعرف حتى الآن السبب الذي أدى لوقوع الحادث ولا الشخص المحتمل تورطه".

وأضافت أن ماينارد، كان له اتصال سابق مع الشرطة دون الكشف عن تفاصيل.

وقالت لـ"رويترز": "اسمه مسجل في سجلاتنا الإلكترونية".

وكان ماينارد، يدافع هذا الموسم عن ألوان نادي "ألفينس بويز" الهولندي، الذي ينشط في دوري الهواة، ولعب سابقا مع عدة أندية في هولندا، والبرتغال، والمجر، وبلجيكا، وإنجلترا.

وأعرب عدد من لاعبي ومدربي كرة القدم عن تعازيهم وتضامنهم مع أسرة ماينارد وأطفاله.

المصدر: وكالات