رسميا.. الإعلان عن مدرب منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعيين حسام البدري مدربا جديدا للمنتخب الأول خلفا للمكسيكي خافير أغيري المقال.

وقال الاتحاد المصري عبر حسابه في "فيسبوك": "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني في اجتماعه مساء أمس الموافق الأربعاء 18 سبتمبر ما يلي:

أولا: تعيين الكابتن حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول وتكليفه بتشكيل جهازه الفني المعاون والعرض على مجلس الإدارة.

ثانيا: اعتماد شروط مسابقة بطولة كأس مصر عن موسم 19-2020 وإبلاغ كافة الأندية بها.

ثالثا: إقامة قرعة بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في الثامنة من مساء يوم 3 أكتوبر المقبل بقصر الحرملك بالإسكندرية، واعتماد برنامج الحفل الذي يركز على مكانة مصر وفضيلة الوفاء في الوسط الكروي ودعوة عدد من أساطير اللعبة.

رابعا: اعتماد تشكيل لجنة الحكام الرئيسة برئاسة الكابتن جمال الغندور وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف، ومحمد فاروق، وتامر درى.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أقال مدرب "الفراعنة"، أغيري، مباشرة بعد الإقصاء المفاجئ من الدور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا، التي اختتمت مؤخرا في مصر وتوجت الجزائر بلقبها.

المصدر: الاتحاد المصري