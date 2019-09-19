حكم السوبر المصري.. شاهد على تتويج الزمالك وسقوط الأهلي

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة القمة بين الغريمين الأهلي والزمالك في السوبر المصري المقررة غدا الجمعة، إلى طاقم تحكيم ألماني.

وقال الاتحاد المصري عبر حسابه في "تويتر": "أعلنت لجنة الحكام عن طاقم حكام ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر غدا الجمعة بين فريقي الأهلي والزمالك.. ويتكون الطاقم من فليكس بريش حكما للساحة، ويعاونه مارك بورش، وستيفان لوب، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع".

🔴 أعلنت لجنة الحكام عن طاقم حكام ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر بعد غد الجمعة بين فريقي الأهلي والزمالك .. ويتكون الطاقم من :فليكس بريش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب ، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع#efa#efasoicalpic.twitter.com/E1UfOrixkJ — EFA.eg (@EFA) September 19, 2019

ويمتلك بريش، خبرات سابقة مع الأهلي والزمالك، حيث سبق له أن أدار مواجهة لكل منهما، واعتذر مرة واحدة لإدارة السوبر المصري عام 2017.

وبدأ بريش علاقته مع الكرة المصرية في نهائي كأس مصر عام 2010، الذي جمع الأهلي وحرس الحدود، وانتهى بخسارة "المارد الأحمر"، بركلات الترجيح 4-5.

وعاد في 2018 ليقود مباراة كأس السوبر المصري- السعودي، بين الزمالك ومضيفه الهلال السعودي، والتي حسمها الفريق المصري بنتيجة 2-1، وسط نهاية مثيرة شهدت تدخل حكم الفيديو المساعد لإلغاء هدف لمصلحة صاحب الأرض الذي كان من تسلل واضح.

وبشكل عام، يمتلك بريش مسيرة تحكيمية جديرة بالاحترام، حيث أن صاحب الـ44 عاما، حصل على الشارة الدولية بداية من عام 2007، وأدار نهائي الدوري الأوروبي عام 2014 بين إشبيلية وبنفيكا، ونهائي دوري أبطال أوروبا 2017 بين يوفنتوس وريال مدريد.

المصدر: وكالات